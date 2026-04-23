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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Municipio de Cetinje, Montenegro

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Obzovica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Obzovica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2
Un apartamento totalmente amueblado y nuevo está disponible para alquiler a largo plazo en e…
$639
por mes
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Cetinje, Montenegro

con Jardín
con Vista a la montaña
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