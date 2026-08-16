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Casas en Venta en Municipio de Mojkovac, Montenegro

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Mojkovac, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Mojkovac, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 339 m²
Superficie: 339 m2 (Villa Uno 173 m2 + Villa Dos 166 m2)Dormitorios: 6Baños: 6PiscinaDos mod…
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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