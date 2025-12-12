Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Medinski Krs
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Medinski Krs, Montenegro

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en M 1, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
M 1, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 3/5
Luminoso y elegante apartamento en un moderno complejo con piscina, situado en una parte sup…
$157,292
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Medinski Krs, Montenegro

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir