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Villas en la montaña en venta en Kotor, Montenegro

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Villa 6 habitaciones en Kotor, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Kotor, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa con piscina en KrimoviceVilla zona de 300 metros cuadradosLa parcela es de 550 metros …
$531,308
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Agencia
ATI Real Estate
Idiomas hablados
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