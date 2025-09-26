Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kotor
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vistas al mar

Casa en condominio del mar en venta en Kotor, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 5
text
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir