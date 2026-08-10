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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con garaje en Municipio de Kotor, Montenegro

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Dobrota
9
Skaljari
3
Kavac
4
Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Skaljari, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Skaljari, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 3
Alquiler a largo plazo de un apartamento de tres dormitorios — Škaljari, KotorSe ofrece un a…
$2,312
por mes
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Kotor, Montenegro

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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