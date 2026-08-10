en venta en Municipio de Kotor, Montenegro

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Residencia 7 200 m² en Kotor, Montenegro
Residencia 7 200 m²
Kotor, Montenegro
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 7 200 m²
Número de plantas 3
Situado en el tranquilo pueblo de Ukropci, esta singular finca de retiro combina auténtica a…
$2,25M
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