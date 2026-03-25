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Negocio en Venta en Municipio de Kotor, Montenegro

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Negocio listo 1 630 m² en Stoliv, Montenegro
Negocio listo 1 630 m²
Stoliv, Montenegro
Dormitorios 28
Nº de cuartos de baño 28
Área 1 630 m²
Número de plantas 5
Hotel en venta en Stoliv, Boko-Kotor Bay. La zona del hotel es de 1630 m2 + 1000 m2 de parqu…
$4,75M
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