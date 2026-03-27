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Villas del mar en venta en Kostanjica, Montenegro

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5 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Villa with panoramic seaview in a gated community near waterfront in the Bay of Kotor.The vi…
$940,580
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VALUE.ONE
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Villa en Geshtenja, Montenegro
Villa
Geshtenja, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Ubicación: s. Kostanjica Superficie de la villa: 350 + 74 m2 Superficie de parcela: 800 m2 D…
$1,10M
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Monteonline
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Villa en Geshtenja, Montenegro
Villa
Geshtenja, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
La villa se encuentra en un complejo de casas en primera línea. El complejo tiene su propia …
$803,298
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OneOne
Villa en Kostanjica, Montenegro
Villa
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 532 m²
Piso 4
Descubra su exclusivo retiro en esta impresionante villa situada en la orilla del mar en el …
$3,72M
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Villa 5 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
text
$860,328
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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