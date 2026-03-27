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Apartamentos del mar en venta en Kostanjica, Montenegro

2 habitaciones
7
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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Geshtenja, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Geshtenja, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Presentamos a su atención un maravilloso apartamento con 2 dormitorios y su propio patio en …
$300,514
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Monteonline
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Apartamento 3 habitaciones en Geshtenja, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Geshtenja, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
El apartamento con su propia piscina está situado en un complejo en el pueblo de Kostanitsa …
$531,679
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Apartamento 2 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Kotor, Kostanjica, exclusivo apartamento de dos dormitorios, en un complejo residencial dise…
$397,911
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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