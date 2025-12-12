Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kosljun
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kosljun, Montenegro

1 propiedad total found
Apartamento en M 10, Montenegro
Apartamento
M 10, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 1/2
Hermoso estudio de 21 m2, situado en la primera planta de un nuevo edificio de apartamentos …
$92,546
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kosljun, Montenegro

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir