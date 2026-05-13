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Casa en condominio en la montaña en venta en Kolasin, Montenegro

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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 28 m²
Su Acta en Montenegro, gestionada por una Marca Global, con un ingreso garantizado de 8% por…
$177,900
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Desarrollador
Mereha Developments
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
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