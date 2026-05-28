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Chalets con Jardín en venta en Kolasin, Montenegro

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Chalet 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
¡Casa en venta junto a una estación de esquí! ¡Solo 199.000€ por una casa de 100 m² con 600…
$232,763
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Agencia
Mini Condos
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