Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Kolašin
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Municipio de Kolašin, Montenegro

bienes raíces comerciales
17
hoteles
7
inversiones inmobiliarias
4
Negocio listo Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Negocio listo en Babljak, Montenegro
Negocio listo
Babljak, Montenegro
Nº de cuartos de baño 100
Número de plantas 4
Kolašin 1600 es el complejo Montenegrin más alto, que se encuentra en la parte sur de la cor…
$289,714
Dejar una solicitud
Negocio listo 45 m² en Drpe, Montenegro
Negocio listo 45 m²
Drpe, Montenegro
Dormitorios 133
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 7
Ponemos a su atención un hotel de 5 estrellas en el centro de Kolasin. SPA y centro de biene…
$289,714
Dejar una solicitud
Negocio listo 45 m² en Municipio de Kolašin, Montenegro
Negocio listo 45 m²
Municipio de Kolašin, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
El nuevo hotel de 4 estrellas Bjelasica 1450, situado en la montaña del mismo nombre y junto…
$289,714
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir