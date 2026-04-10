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Casas con Jardín en Venta en Igalo, Montenegro

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Casa 5 habitaciones en Igalo, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Igalo, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 2
Esta encantadora casa de piedra se encuentra en la pintoresca ciudad de Igalo, Herceg Novi, …
$255,777
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Casa 4 habitaciones en Igalo, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Igalo, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 5
Le ofrecemos un hermoso apartamento en venta en Igalo, Herceg Novi, perfecto para vivir o al…
$441,797
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Casa 11 habitaciones en Igalo, Montenegro
Casa 11 habitaciones
Igalo, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Piso 3
Esta casa espaciosa y totalmente amueblada representa una oportunidad excepcional para vivir…
$871,967
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