Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Herceg Novi, Montenegro

3 propiedades total found
Villa de 4 dormitorios en Baosici, Montenegro
Villa de 4 dormitorios
Baosici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,662
por mes
Casa 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,282
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$816
por mes
