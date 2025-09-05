Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Garaje

Áticos con garaje en Venta Herceg Novi, Montenegro

Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
First Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Ático Ático 3 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 611 m²
Lujoso ático dúplex de tres dormitorios en Marina, Portonovi.El primer nivel consta de un am…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir