  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vista a la montaña

Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Herceg Novi, Montenegro

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento de dos dormitorios en el asentamiento de Bijela. La zona…
$250,155
Agencia
First Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
Superficie: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 terrazas)Dormitorios: 6Baños: 2 + 2Garaje: 38 m2Apartame…
Precio en demanda
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
