Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Zeta Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Zeta Municipality, Montenegro

;
Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Golubovci, Montenegro
Villa
Golubovci, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Una hermosa vivienda de 160 m2 totalmente amueblada en alquiler en Zeta, situada en una espa…
$1,156
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Área 450 m²
A newly built 450 m² warehouse located in Zeta, situated on a 2,000 m² plot of land, is now …
$2,318
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Una lujosa villa en alquiler, con una superficie de 330 m2 en una parcela de 1.800 m2. Cuent…
$3,476
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Mazur EstateMazur Estate
Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Habitaciones 1
Área 450 m²
Un almacén de 450 m2 de nueva construcción situado en Zeta, situado en una parcela de 2.000 …
$2,318
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
A luxurious villa for rent, with an area of 330 m² on a plot of 1,800 m². It features a 9x4 …
$3,476
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir