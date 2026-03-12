Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Dobrota, Montenegro

Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4
Un apartamento de lujo está disponible para alquiler a largo plazo en Dobrota, Kotor, a solo…
$1,453
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 3
Un nuevo y lujoso apartamento de dos dormitorios está disponible para alquiler a largo plazo…
$1,744
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Dobrota, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1
Un apartamento nuevo y moderno en el barrio de Dobrota, Kotor, está disponible para alquiler…
$1,046
por mes
Dejar una solicitud
