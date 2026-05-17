Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Buljarica
  4. Residencial
  5. Casa grande
  6. Terraza

Mansiones con Terraza en venta en Buljarica, Montenegro

;
Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 10 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Cinta Precio Reducido
Casa grande 10 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 752 m²
Número de plantas 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir