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Mansiones en la montaña en venta en Buljarica, Montenegro

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Casa grande 10 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Cinta Precio Reducido
Casa grande 10 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 752 m²
Número de plantas 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
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