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Estudio 1 habitación en Boreti, Montenegro
Estudio 1 habitación
Boreti, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 3/6
Espacioso apartamento estudio luminoso de 34 m2 con vistas al mar.En el complejo "STATUS" co…
$140
por noche
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Agencia
Status-M, D.O.O
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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