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Arrendamiento a largo plazo propiedad de inversión en Municipio de Budva, Montenegro

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De inversiones 190 m² en Budva, Montenegro
De inversiones 190 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 190 m²
Piso 10
Se ofrece una terraza en la azotea de 190 m2 con vistas panorámicas al asentamiento de Vidik…
$1,758
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
De inversiones 160 m² en Kamenovo, Montenegro
De inversiones 160 m²
Kamenovo, Montenegro
Dormitorios 1
Área 160 m²
Se alquila un espacio de negocios de 160m2 — Kamenovo, cerca de la carretera, situado en una…
$2,931
por mes
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