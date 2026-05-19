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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas a la montaña en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
20
Becici
3
Propiedad comercial Borrar
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1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 700 m² en Becici, Montenegro
Restaurante, cafetería 700 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 700 m²
Piso 3
Inmobiliarias, Montenegro, Budva, BečićiSe está alquilando un hotel de 700 m2 en Bečići. Se …
$79,710
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
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