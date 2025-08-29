Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Boreti, Montenegro

3
1 habitación
51
2 habitaciones
30
3 habitaciones
12
20 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Boreti, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 2
Venta Becici 4408. Venta estudio 28m2 en residencia Boreti Residence. El apartamento está si…
$103,646
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Área 122 m²
Budva Riviera, distrito de Becici. Nuevos apartamentos del Desarrollador en una casa club de…
$439,871
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Área 41 m²
Budva Riviera, distrito de Becici. Apartamento nuevo con un dormitorio en una zona convenien…
$186,189
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 13
text
Precio en demanda
Ático Ático 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Piso 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 5/6
text
$190,011
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 286 m²
Apartments in the villa (A2/V10): 2 bedrooms, 156 sq.m. + 130 m. ROI 6%. The cost of a pac…
$1,94M
Apartamento en Boreti, Montenegro
Apartamento
Boreti, Montenegro
$94,620
Ático Ático 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 457 m²
Apartments in the villa (A5/V6): 3 bedrooms, 255 sq.m. + 202 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$2,70M
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 79 m²
Piso 5
#sell #bechichichiId 207🏠Apartamento de 2 dormitorios en venta en Elia Residences complejo, …
$312,155
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Apartments in the villa (AS2/V32): 2 bedrooms, 133 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of …
$1,03M
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
#sell #bechichichiID 533🏠 Apartamento en venta con 3 dormitorios y 2 baños en Becici. Constr…
$325,491
Apartamento 7 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 7 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 9/7
text
$876,162
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Área 98 m²
Budva Riviera, distrito de Becici. Apartamento de dos dormitorios en una casa club de siete …
$349,104
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4
#sell #bechichichiID 538🏠 Excelente apartamento con impresionantes vistas al mar en Becici, …
$109,890
Apartamento 1 habitacion en Becici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 7
We present to you a new investment project in Montenegro “Montesa Hill Premium Residence” in…
$158,124
