  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Boreti, Montenegro

3
1 habitación
51
2 habitaciones
30
3 habitaciones
12
16 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 4/5
Venta Beci #7340. Apartamento de 1 dormitorio, 38 m2 + 13 m2 terraza, 4a planta sin ascensor…
$122,163
Apartamento 1 habitación en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Boreti, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 2
Venta Becici 4408. Venta estudio 28m2 en residencia Boreti Residence. El apartamento está si…
$103,646
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 6/6
Venta Ático de un dormitorio con techo y vistas panorámicas al mar en Becici El apartamento…
$226,918
Ático Ático 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Piso 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartments in the villa (A1/V28): 2 bedrooms, 146 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$917,574
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$174,992
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 5/6
text
$190,011
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1/5
# Selling #BeciciID 412🏠 Venta apartamento con 2 dormitorios en Budva, BoretiSuperficie: 86 …
$275,972
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/6
text
$190,011
Apartamento en Boreti, Montenegro
Apartamento
Boreti, Montenegro
#ID 597🏗 📍 —🔹 Совре🔹 🔹 ✅ ✅ • 🟡 Сту• 🟡 1 с• 🟡 2 с• 🟡 3 с💶 📞 +38268568688
$94,620
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Apartments in the villa (A1/V26): 2 bedrooms, 149 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,03M
Apartamento 7 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 7 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 9/7
text
$876,162
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/8
text
Precio en demanda
