Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Blizikuce, Montenegro

Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Villa moderna con vistas al mar en BlizikućeEsta elegante villa contemporánea ofrece una mez…
$577,312
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Inmobiliaria, MontenegroVenta: Villa de lujo en construcción, situada en el exclusivo asenta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Exclusiva villa nueva en venta! Esta impresionante propiedad tiene una superficie de 600 m2,…
$3,51M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una villa de lujo de nueva construcción con una superficie bruta de 400 m2 está en venta en …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir