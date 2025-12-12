Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Blizikuce, Montenegro

Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Villa moderna con vistas al mar en BlizikućeEsta elegante villa contemporánea ofrece una mez…
$577,312
VAT
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vector Estate Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Inmobiliaria, MontenegroVenta: Villa de lujo en construcción, situada en el exclusivo asenta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Exclusiva villa nueva en venta! Esta impresionante propiedad tiene una superficie de 600 m2,…
$3,51M
Dejar una solicitud
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una villa de lujo de nueva construcción con una superficie bruta de 400 m2 está en venta en …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir