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Alquiler a largo plazo de villas con piscina en Municipio de Bar, Montenegro

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Villa en Kunje, Montenegro
Villa
Kunje, Montenegro
Área 497 m²
A orillas del Mar Adriático en la ciudad de Uteha, a 8 km de la ciudad. Bar construyó una vi…
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Villa en Kunje, Montenegro
Villa
Kunje, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa en alquiler en la primera línea con su playa y piscina! La villa se encuentra en un ac…
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Bar, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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