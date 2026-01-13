Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Andrijevica
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Municipio de Andrijevica, Montenegro

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Seoce, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Seoce, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/4
Un amplio apartamento con una impresionante vista al mar está en venta en Seoce, un suburbio…
$168,978
Parámetros de las propiedades en Municipio de Andrijevica, Montenegro

