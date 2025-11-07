Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Moldavia
  3. Ștefan Vodă District
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Stefan Voda District, Moldavia

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Talmaza, Moldavia
Apartamento 1 habitación
Talmaza, Moldavia
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 13/13
A view that inspires. A space that inspires to live.We offer for sale a one-room apartment w…
$490,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Talmaza, Moldavia
Ático Ático 4 habitaciones
Talmaza, Moldavia
Habitaciones 4
Área 340 m²
Piso 9/10
Penthouse Premier Class — Arcadia. "Arkadyevsky Palace" 340 m of absolute luxury. A view of …
$850,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Stefan Voda District, Moldavia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir