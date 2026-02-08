Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mosta
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Mosta, Malta

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 12 habitaciones en Mosta, Malta
Adosado Adosado 12 habitaciones
Mosta, Malta
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
MOSTA - Una encantadora casa de carácter situada en una UCA y muy bastante calle, cerca de l…
$1,03M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir