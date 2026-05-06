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Bungalow con Terraza en venta en District de Nosy Be, Madagascar

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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en District de Nosy Be, Madagascar
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
District de Nosy Be, Madagascar
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 1
Bonito bungalow moderno, totalmente autosuficiente en electricidad y agua, situado en Minapi…
$83,066
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Parámetros de las propiedades en District de Nosy Be, Madagascar

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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