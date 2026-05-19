Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Madagascar
  3. District de Fenerive Est
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Terraza

Bungalow con Terraza en venta en District de Fenerive Est, Madagascar

;
Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en District de Fenerive Est, Madagascar
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
District de Fenerive Est, Madagascar
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
bungalow frente a la playa en la costa este de Madagascar
$83,066
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en District de Fenerive Est, Madagascar

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir