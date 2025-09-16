Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Madagascar
  3. Región de Atsinanana
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Región de Atsinanana, Madagascar

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Toamasina, Madagascar
Casa 3 habitaciones
Toamasina, Madagascar
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Programa de gestión de puestos:Retorno anual garantizado del 7% durante 2 añosGestión comple…
$177,917
