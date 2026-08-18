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Casas en Venta en Zujunai Eldership, Lituania

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15 propiedades total found
Casa en Raisiai, Lituania
Casa
Raisiai, Lituania
Área 148 m²
Número de plantas 2
COTDIGIA A PILATIS. Ha sido presentado en la cárcel de 5 HOUSEHOLDS, el CODES DESIGNADO FUNC…
$410,265
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 124 m²
Número de plantas 1
¡Enviando a los indios, MODERNUS UNA CASA! Este es un bloque de crecimiento silencioso y ráp…
$413,248
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Casa en Gineitiskes, Lituania
Casa
Gineitiskes, Lituania
Área 323 m²
Número de plantas 3
La casa individual se vende en Amber, Olivet Street. Calle asfaltada y encendida, patio cerr…
$521,687
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 2
Un pueblo de nueva construcción Una casa doble de 108 metros cuadrados se vende en el castil…
$237,657
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Casa en Buivydiskes, Lituania
Casa
Buivydiskes, Lituania
Área 268 m²
Número de plantas 2
SALE SPACE HOUSEHOLD CON SPA ZONE EN ZUJ®NŲ SENI®NAS! • Address: Vilniaus r. sav., Zujūnю s…
$462,988
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Casa en Antezeriai, Lituania
Casa
Antezeriai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 2
SALE Sublocalizado cómodo Home in the SUB, next to Pašilaitis / Zujūnai Funcional y bien di…
$478,049
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TekceTekce
Casa en Geleziai, Lituania
Casa
Geleziai, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 1
Váyase, ¡cualidad en la casa de los vivos! PRINCIPIOS: • INSTALLACIÓN DE CALIDAD (todos los…
$481,138
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 2
Un pueblo recién construido En el castillo hay un apartamento de 108,35 metros cuadrados lej…
$226,064
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Casa en Cekoniskes, Lituania
Casa
Cekoniskes, Lituania
Área 127 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM A + + + ENERGÍA-CLASE LA CALIDAD CONSTRUCIDA POR LA DIZAINA EXCLUSIVA SUBLOCAADA EN…
$300,144
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Casa en Platiniskes, Lituania
Casa
Platiniskes, Lituania
Área 230 m²
Número de plantas 2
VENTA DE PLATOS DE CASA G. 72, VILNIUS RAJ. Casa moderna y espaciosa de dos plantas en un l…
$521,687
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Casa en Salote, Lituania
Casa
Salote, Lituania
Área 183 m²
Número de plantas 2
La casa exclusiva en el lago Salote se vende - la naturaleza, la paz y la comodidad de la ci…
$730,503
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 2
Un pueblo recién construido En el castillo hay un apartamento de 108,35 metros cuadrados lej…
$226,064
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Casa en Grioviai, Lituania
Casa
Grioviai, Lituania
Área 175 m²
Número de plantas 2
Un diseño acogedor y confortable, una casa individual de calidad equipada con una parcela de…
$521,687
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 139 m²
Número de plantas 2
- Entrega en casa 85% finalización en julio 2026 Hay una posibilidad de comprar una casa to…
$284,029
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Casa 5 habitaciones en Dvaryksciai, Lituania
Casa 5 habitaciones
Dvaryksciai, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 2
En un lugar único para su belleza, en la parte occidental de la ciudad de Vilnius, entre dos…
$430,719
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Parámetros de las propiedades en Zujunai Eldership, Lituania

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