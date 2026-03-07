Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Zeimelio seniunija
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Zeimelio seniunija, Lituania

1 propiedad total found
Casa en Zeimelis, Lituania
Casa
Zeimelis, Lituania
Área 195 m²
Número de plantas 1
$57,965
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Zeimelio seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir