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Propiedades residenciales en venta en Vilkijos seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Vilkija, Lituania
Casa
Vilkija, Lituania
Área 179 m²
Número de plantas 1
VENTA DE CASA EN VILKIA - ESPACIO SLAUGHTER with FARM BUILDINGs Una casa residencial con un…
$127,523
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Casa en Vilkija, Lituania
Casa
Vilkija, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 3
¿Buscas un lugar para escapar de la vida cotidiana? La casa con un patio de la pendiente a l…
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