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Propiedades residenciales en venta en Vilkijos apylinkiu seniunija, Lituania

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Casa en Sauletekiai, Lituania
Casa
Sauletekiai, Lituania
Área 62 m²
Número de plantas 1
Casa en el pueblo de Saulėčiai General: • Place - Saulėtekiai village, Vilkija district, Ka…
$33,619
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Casa en Kruvandai, Lituania
Casa
Kruvandai, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 2
¿Buscas un lugar donde puedas construir tu casa de ensueño alrededor de la naturaleza? Esta …
$63,762
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Casa en Akuotai, Lituania
Casa
Akuotai, Lituania
Área 78 m²
Número de plantas 1
VENTA DE HOUSEHOLD GAME G, ACTUATED KM, KAUNO RAJ, VILKIA BACK, ROAD! PRINCIPIOS: • Masonerí…
$50,985
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