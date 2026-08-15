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Locales comerciales en venta en Vilkaviskis District Municipality, Lituania

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 786 m² en Vilkaviskis, Lituania
Propiedad comercial 786 m²
Vilkaviskis, Lituania
Área 786 m²
Piso 1
Venta de café con locales comerciales y auxiliares, área total 786.39 metros cuadrados. Act…
$289,826
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Propiedad comercial 691 m² en Padurpinycys, Lituania
Propiedad comercial 691 m²
Padurpinycys, Lituania
Área 691 m²
Piso 1
VILKAVIŠKAS R., PILLERS in MIESTELY -Dirección: Raik.105/ g. 2B y 2C, Pilviškės, Vilkaviškio…
$69,139
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Propiedad comercial 1 847 m² en Vilkaviskis, Lituania
Propiedad comercial 1 847 m²
Vilkaviskis, Lituania
Área 1 847 m²
Piso 1
Se venden dos edificios con otros edificios en el patio común. Vytauto g. 67, Vilkaviškis …
$405,756
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