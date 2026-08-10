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Apartamentos en venta en Vilainiu seniunija, Lituania

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Apartamento 3 habitaciones en Vasariskiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vasariskiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 1/2
SAD with FUTURE, MELIORATORS G. 2, VILAINES K., POSTAL AREA. ! PRICE DRIVING!!!! Address - …
$49,007
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