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Casas en Venta en Vievio seniunija, Lituania

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Casa en Pugainiai, Lituania
Casa
Pugainiai, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
En un lugar maravilloso, cerca del bosque de pino maduro y del río Neris, se vende una casa …
$149,395
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Casa en Vievis, Lituania
Casa
Vievis, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 1
¡Váyanse al casco en el segundo distrito local! - Sí. PRINCIPIOS: • lugar estratégico - Viev…
$169,906
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Casa en Balceriskes, Lituania
Casa
Balceriskes, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 1
¿Buscando una amplia vivienda para el desarrollo de la vida y / o negocios o economía? ¡Teng…
$92,707
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