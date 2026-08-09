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Propiedades residenciales en venta en Vievio seniunija, Lituania

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Vievis
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6 propiedades total found
Casa en Pugainiai, Lituania
Casa
Pugainiai, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
En un lugar maravilloso, cerca del bosque de pino maduro y del río Neris, se vende una casa …
$149,395
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Apartamento 2 habitaciones en Azuoline, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Azuoline, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 1/2
YELLOW 2 CAMBARES han sido NATURALES EN LA ESFERA DE LA BUILACIÓN Y LA VIAJE DE CASA - CAPAC…
$69,497
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Casa en Vievis, Lituania
Casa
Vievis, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 1
¡Váyanse al casco en el segundo distrito local! - Sí. PRINCIPIOS: • lugar estratégico - Viev…
$169,906
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TekceTekce
Casa en Balceriskes, Lituania
Casa
Balceriskes, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 1
¿Buscando una amplia vivienda para el desarrollo de la vida y / o negocios o economía? ¡Teng…
$92,707
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Apartamento 2 habitaciones en Vievis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vievis, Lituania
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 2/2
SALES BUT 2 K, LOW Luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones en Palanga - una opció…
$74,995
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Apartamento 3 habitaciones en Vievis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vievis, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/4
¡Uno, dos caballeros y asistentes! _ Mokyklos g. 20: 124m; 71,75 metros cuadrados. ¡Para! ¿…
$119,408
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Tipos de propiedades en Vievio seniunija

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