Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Vieksniu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Vieksniu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Vieksniai, Lituania
Casa
Vieksniai, Lituania
Área 62 m²
Número de plantas 2
VENTA DE RESIDENCIA DE CASA EN LAS CIRCUNSTANCIAS - VINKS G. 14 CON BUILDINGS Y LIQUES AID. …
$26,883
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Vieksniai, Lituania
Casa
Vieksniai, Lituania
Área 40 m²
Número de plantas 1
PARTE DE RESIDENCIA (1 / 2 HOUSEHOLD) SELECCIÓN IDEAL DE LA NUEVA SITUACIÓN DE RESIDENCIA …
$36,470
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Vieksniu seniunija, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir