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Propiedades residenciales en venta en Vidukles seniunija, Lituania

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casas independientes
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Casa en Sarkaimys, Lituania
Casa
Sarkaimys, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 1
SLAYOUT of ONE TYPE OF SECOND TRAFFIC with SKILL 0,9683 HA, RADIO R. Una parcela espaciosa …
$21,802
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Casa en Vidukle, Lituania
Casa
Vidukle, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 2
Una casa abandonada de 50,70 metros cuadrados con una parcela de tenencia del siglo 19, Šilo…
$17,361
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Casa en Virgainiai, Lituania
Casa
Virgainiai, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM 173,94 KV. HOUSEHOLD with FARM BUILDING AND TYPE Sólo ~ 1,5 KM A los MAGISTROS A1,…
$78,833
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Virgainiai, Lituania
Casa
Virgainiai, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 1
CASA EN TRANSACCIONES, RAE RAJ. ------ La casa de piedra de una planta en venta en Virginia.…
$25,073
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