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Casas en Venta en Vidiskiu seniunija, Lituania

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3 propiedades total found
Casa en Jasiuliskis, Lituania
Casa
Jasiuliskis, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
Una vivienda única - parte de la antigua mansión de Jasiuliškės. La casa de estar es 143 met…
$11,405
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Casa en Padbariskiai, Lituania
Casa
Padbariskiai, Lituania
Área 85 m²
Número de plantas 2
Venta NAM con una parcela de 30 bar en VIDENDS, UKERGES G. --------- PRINCIPIOS Básicos: • E…
$64,715
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Casa en Kurenai, Lituania
Casa
Kurenai, Lituania
Área 378 m²
Número de plantas 1
En un lugar maravilloso, cerca del lago Kurėnai, se vende un parque de 100 años rodeado por …
$273,525
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