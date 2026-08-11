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Casas en Venta en Veisieju seniunija, Lituania

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Casa en Veisiejai, Lituania
Casa
Veisiejai, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 2
En las carreteras, en una pequeña, pero muy acogedora y tranquila ciudad de Dzūkija, cerca d…
$207,515
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Casa en Civonys, Lituania
Casa
Civonys, Lituania
Área 89 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED INDIVIDUAL OBJECT - OPERATING BUSINESS IN THE COUNTRY OF SLAUGHTERHOUSE Este es un…
$250,732
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Parámetros de las propiedades en Veisieju seniunija, Lituania

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