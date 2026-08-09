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Casas en Venta en Varenos seniunija, Lituania

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8 propiedades total found
Casa en Varena, Lituania
Casa
Varena, Lituania
Área 199 m²
Número de plantas 2
VENTA DE USTED Y ERDVI SOURCES CON EL SUR, PRIMER Y PRINCIPIO MEDIO AMBIENTE - MEXICAN K., W…
$175,339
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Casa en Nedzinge, Lituania
Casa
Nedzinge, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa en venta en Nedzigė pueblo, Varėna distrito ¿Buscando paz, naturaleza y verd…
$43,086
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Casa en Salovarte, Lituania
Casa
Salovarte, Lituania
Área 38 m²
Número de plantas 1
En un lugar tranquilo y arbolado, Salovantė, cerca del Viejo Varėna, se vende una casa de ma…
$29,066
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Varena, Lituania
Casa
Varena, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
Casa en venta Birutės g. 16, Varėna NAMO PRINCIPIOS - Superficie total - 124,93 metros cuad…
$85,252
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Casa en Pagires, Lituania
Casa
Pagires, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 1
Varėnos r. sav., Casa Pagiriú kalba con un edificio de granja y un amplio 54,20 parcela. Una…
$60,168
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Casa en Senoji Varena, Lituania
Casa
Senoji Varena, Lituania
Área 88 m²
Número de plantas 2
DOOR OPEN DÍA - 15 de abril, de 14: 00 a 15: 00. Se requiere registro previo (Vlasta) _ Varė…
$57,271
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Casa en Perloja, Lituania
Casa
Perloja, Lituania
Área 91 m²
Número de plantas 1
En el distrito de Varėna, en el pueblo de Perloja, junto a las casas hermosamente arregladas…
$25,227
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Casa en Nedzinge, Lituania
Casa
Nedzinge, Lituania
Área 37 m²
Número de plantas 1
VENT IN NON-DISTINCY Vendido Un solar de una casa con una casa en una hermosa ciudad de Ned…
$13,676
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