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Locales comerciales en venta en Varenos seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 303 m² en Gudziai, Lituania
Propiedad comercial 303 m²
Gudziai, Lituania
Área 303 m²
Piso 1
En el distrito de Varėna, aldea de Gudžiai, producción de 303 metros cuadrados - locales de …
$150,709
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Propiedad comercial 464 m² en Varena, Lituania
Propiedad comercial 464 m²
Varena, Lituania
Área 464 m²
Piso 1
Locales administrativos para la venta en Varėna, Rūsticu g. 55. Un lugar estratégicamente b…
$46,125
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